Partidos vão “ter em conta” aviso de Marcelo sobre a lei da paridade

Num momento em que PS e PSD chegam, depois de meses de negociações difíceis, a acordo sobre a nova lei da paridade, o Presidente da República diz ao Expresso que vetará qualquer alteração à lei em ano de eleições. As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, publicadas no sábado passado, vêm mudar o cenário das negociações para uma lei que PS e PSD planeavam aprovar com efeitos imediatos.

“Vamos discutir a entrada da lei em vigor amanhã, na subcomissão de Igualdade. E vamos ter em conta a opinião expressa pelo Presidente”, diz Elza Pais, deputada socialista e encarregue da negociação no Parlamento. Também Carlos Peixoto, do PSD, garante: “Não podemos ficar indiferentes à posição manifestada pelo Presidente da República”.