Bruno Vieira Amaral escreve sobre “o radicalismo de Martin Luther King”

Há um mês e meio, o funeral do antigo presidente George H. W. Bush juntou no mesmo lugar o atual inquilino da Casa Branca, Donald Trump, e dois dos seus antecessores democratas, Barack Obama e Bill Clinton. Todos eles estavam acompanhados pelas respetivas mulheres, Melania, Michelle e Hillary. Embora a sra. Clinton estivesse lá como ex-primeira-dama, não escapava a ninguém que tinha sido a candidata derrotada por Trump e a quem este acusou de condutas criminosas enquanto Secretária de Estado, quer durante a campanha, quer já depois de ter tomado posse. Hillary acenou ao primeiro-casal, mas não lhes apertou a mão.

Já o casal Obama tratou de estar à altura do que se exigia de um ex-Presidente dos Estados Unidos, e apesar de Trump ter sido um dos mais veementes “birthers” – um dos promotores da teoria da conspiração segundo a qual Obama não tinha nascido em território americano – trocaram apertos de mão civilizados.