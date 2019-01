Socialistas espanhóis temem reedição à escala nacional de “geringonça” da direita que os derrubou na Andaluzia

A aliança política alcançada na Andaluzia pelos partidos do espetro conservador com o ultradireitista Vox não somente permitiu desalojar o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) do poder autonómico nessa importante região espanhola como transtornou todo o panorama nacional, que se prepara para um intenso ano eleitoral.

Com a perspetiva de eleições municipais, autonómicas e europeias em maio e umas não negligenciáveis eleições gerais na segunda metade do ano, os estrategas socialistas temem uma reedição do pacto andaluz noutras circunscrições eleitorais do país, o que frustraria os planos de expansão do partido atualmente no poder, o PSOE, com Pedro Sánchez à sua frente, e que é favorecido pelas sondagens.