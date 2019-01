Montenegro enterra machado de guerra por agora e diz-se de “consciência tranquila” por ter acordado “um gigante adormecido”

Luís Montenegro defendeu esta sexta-feira que o desafio lançado a Rui Rio há uma semana para eleições diretas “acordou um gigante adormecido” que é o PSD. Apesar de a resposta do líder do PSD não ter sido a que desejava, o antigo líder da bancada parlamentar laranja prometeu reserva nas suas divergências em relação a Rio e estar ao lado do PSD – “como sempre estive” – até ao final dos três atos eleitorais que se seguem.

“Estou de consciência tranquila” foi a declaração mais repetida por Montenegro numa conferência de imprensa de reação ao Conselho Nacional que se prolongou pela madrugada desta sexta-feira, justificando o seu desafio “sem taticismos” em nome do país e do partido numa hora difícil. “A minha iniciativa teve um efeito inegável de nada ficar como dantes no partido”, afirmou Montenegro num hotel em Espinho, embora admita, “sem hipocrisias”, que as suas divergências estratégias com o presidente do PSD não desapareceram de um momento para o outro, mas sobre as quais só falará nas suas intervenções públicas se o PSD não vencer as eleições de outubro.