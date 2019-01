Concordo, discordo, concordo, discordo. Deve a “Ode Triunfal” ser ensinada a alunos do 12.º ano?

“Bolas para a gente ter que aturar isto! Ó meninos: estudem, divirtam-se e calem-se”, assim escreveu Álvaro de Campos quando os estudantes lisboetas se revoltaram contra a publicação de dois livros de conteúdo homoerótico, num texto publicado numa folha volante. Cem anos depois, é a “Ode Triunfal”, poema daquele heterónimo de Fernando Pessoa, que está a acirrar os ânimos. Aparece publicado em pelo menos um manual escolar de Português do 12.º ano, da Porto Editora, com três versos suprimidos, e as opiniões sobre essa decisão editorial, e também sobre se o poema deveria constar ou não dos manuais escolares, divergem.

Daniel Sampaio, psiquiatra e autor de vários livros sobre a infância e a adolescência, concorda com a inclusão do poema no programa curricular desde que “enquadrado devidamente pelo professor”. “Estamos a falar de alunos com 17 ou 18 anos que estão perfeitamente capazes de perceber o enquadramento histórico do poema e também a questão da pedofilia.” Mário Cordeiro, por sua vez, discorda. E discorda porque acredita que “é preciso uma maturidade para compreender a ‘Ode Triunfal’ que não se tem aos 18 anos e que nada tem a ver com ir para a prisão, casar ou tirar a carta”. Trata-se, diz o pediatra, “de saber o que é o ‘amor adulto’ e nessa idade sabe-se muito pouco sobre isso”.