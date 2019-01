Como Bill Gross, o 'Rei das Obrigações', voltou a cair do trono

“Se há uma lição básica para os investidores é esta: evitem investir em gestores de fundos que sejam considerados gurus”, diz-nos Peter Cohan, o especialista de Boston em estratégia. Não há super-homens nem mesmo na finança. “Eles não conseguem sustentar um desempenho superior – por muito que seja excelente a sua história”, diz Cohan.

A razão do conselho é a nova queda de Bill Gross, o legendário guru dos fundos de obrigações que aos 74 anos continua a movimentar centenas de milhões de dólares de investidores ávidos de ganhos. Gross meteu-se nesta carreira em 1971 como analista de investimentos para a Pacific Mutual Life, gerindo uma unidade, a Pacific Investment Management Company, conhecida pela sigla PIMCO. A unidade acabaria por se autonomizar e Gross geriu o maior fundo de obrigações do mundo até setembro de 2014. Em 2010, a PIMCO foi adquirida pela Allianz alemã. No mundo da finança, nesse período áureo, Gross era conhecido como o Rei das Obrigações. Depois de um desaguisado com outro guru da finança, Mohamed Al El-Erian, que abandonou a PIMCO e se tornou conselheiro económico da Allianz, Gross mudou-se para o grupo Janus em outubro de 2014, onde passou a gerir o fundo global Janus Henderson.