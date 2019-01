Angola vai fazer primeiro leilão de diamantes em 30 anos

A empresa angolana de diamantes Sodiam vai lançar no fim deste mês um leilão que é já qualificado como histórico, resultado da nova política de comercialização de diamantes impulsionada pelo Presidente João Lourenço, virada para a captação de investimento externo para a prospeção e exploração de diamantes. O objetivo é transformar Angola no terceiro maior produtor mundial em 2022.

Com a avaliação iniciada na semana passada, como convidados da Sociedade Mineira do Lulo – detentora da licença de mineração aluviar - e da conceccionária nacional, Endiama, participarão neste leilão renomados compradores internacionais e de referência na indústria de lapidação mundial, como LK 1, KGK, Rosy Blue e a Diaroug.