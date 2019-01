A estrela do streaming aspira clientes e queima dinheiro como ninguém

Há quem lhe diga que tem uma estratégia irracional. Isto porque a Netflix é mais ou menos aquilo que na gíria popular se chamaria uma ‘mãos largas’: não olha a custos para atingir os fins, o que fez com que 2018 fosse o quarto ano consecutivo da plataforma de streaming queimar dinheiro. E a pedir mais dinheiro emprestado do que aquele que gerou.

Mas há quem veja alguma racionalidade financeira nesta estratégia aparentemente irracional.