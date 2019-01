Quase metade das instituições de solidariedade tem prejuízo

As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) estão atoladas em dívidas, esmagadas pelo crescimento dos salários, que não é compensado na atualização das prestações pagas pelo Ministério da Solidariedade Social. O sector vive apenas com 3/4 do dinheiro de que precisa, revelam os dados do mais recente estudo da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social (CNIS). A agravar a questão está o encaminhamento de doentes paliativos para unidades de cuidados continuados, duplicando o custo com medicamentos e tratamentos.

A situação agrava-se desde 2015, quando surgiram os primeiros aumentos de salários nas IPSS, depois de 5 anos de congelamento. O valor global do défice não é conhecido, mas o presidente da CNIS, Lino Maia, calcula que 40% das três mil IPSS do país apresentam “resultados negativos”. O mesmo responsável diz que “a não atualização dos apoios cria dificuldades às Instituições de Solidariedade Social” e avisa que as dificuldades “atingem cada vez mais instituições onde as despesas são superiores às receitas”.