Em Montalegre, venha a nós o vosso fumeiro

Para poder partir à descoberta das chamadas Terras de Barroso não deveria ser necessária qualquer desculpa. Geograficamente, o Barroso integra os concelhos transmontanos de Montalegre e Boticas. É uma região de montanha e de vales profundos, conhecida e reconhecida pelas práticas ancestrais ligadas à agricultura e pecuária, com destaque para o fumeiro, mas também pelas ofertas associadas à natureza, uma vez que um terço deste território integra o Parque Nacional da Peneda-Gerês. Não falta também, uma vertente mais mística associada a diversas manifestações culturais relacionadas com rezas e bruxas e que têm no padre Fontes o embaixador maior.

A melhor forma de conhecer a essência da região é fazer uma visita ao Ecomuseu de Barroso (Terreiro do Açougue, 11, Montalegre. Tel. 276 510 203), um espaço multifacetado, dividido em diversas valências que retratam, cada uma delas, este território único e as suas gentes. Por ser montra das várias identidades e locais emblemáticos da região, o Ecomuseu compõe-se de diversos polos distribuídos pelo território num passeio que contempla museus e trilhos pela natureza. Recorde-se que, em 2018, a FAO – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura reconheceu a região do Barroso como património agrícola mundial.