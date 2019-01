E dura, dura…

Já lhe conhecíamos as linhas duas versões já comercializadas: hibrida e híbrida plug-in. O Niro combina a imagem de um crossover com a eletrificação, o que o torna desde logo numa das propostas mais atraentes do mercado. Há algumas diferenças no design, as mais evidentes na grelha frontal e nas jantes. Por dentro, mantém-se o estilo simples e até pouco arrojado, onde o manípulo da caixa de velocidades é substituído por um seletor ao estilo drive by wire. Mas vamos ao que interessa. Afinal, o mais interessante do Kia e-Niro não está à vista.

Por baixo do capô está um motor elétrico que debita 201cv. É preciso lembrar que o e-Niro é um carro pesado, resultado das baterias de polímeros de lítio de 64kWh. É o mesmo pacote tecnológico que encontramos no Hyundai Kauai elétrico EV. Só que como as plataformas são diferentes, a experiência de condução também é outra. Há ainda uma versão com 39,2kWh, com vantagem de ser mais barata, mas com uma autonomia bem menor. De resto, no caso da Hyundai nem está disponível em Portugal, porque o importador estimou que os clientes prefiram pagar mais para ter maior autonomia.