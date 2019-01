Drones contam carros para melhorar o trânsito nas cidades

Horas perdidas nas filas de trânsito são, todos os dias, uma das maiores dores de cabeça para quem vive nas cidades ou nos seus arredores.

Regularmente, os responsáveis pela gestão do território urbano – nomeadamente os autarcas, mas também os gestores de grandes infraestruturas – são obrigados a fazer uma análise rigorosa do tráfego automóvel para aferir se determinada opção rodoviária é, ou não, a mais adequada.