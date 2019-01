Alemanha não entrou em recessão, mas Centeno pode ter de refazer as contas deste ano

O grande medo que dominou a zona euro no início deste ano foi uma recessão inesperada no final de 2018 na Alemanha, a principal economia do euro e o nosso terceiro cliente. Uma má notícia que, a surgir, seria pior do que o braço de ferro entre Roma e Bruxelas ou o fim do programa de compra de ativos pelo Banco Central Europeu (BCE).

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)