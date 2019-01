Amazon lança plataforma de filmes e séries com anúncios incluídos

Há já um par de anos que os anunciantes norte-americanos agitam bandeiras para assinalar o até então nunca visto: a retenção de investimento publicitário em campanhas comerciais através dos meios audiovisuais. Os espectadores têm vindo a migrar em grande número para as plataformas de SVOD (Subscription Video On Demand) – Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, etc. – abdicando do consumo dos canais abertos generalistas e temáticos por cabo, pelo que os habituais caudais de comunicação publicitária com as audiências estreitaram e o número de contactos com os consumidores reduziu consequentemente.

Grosso modo, e a partir desta perspetiva, o paradigma mudou: do tudo (televisão tradicional linear, sobretudo ancorada nas receitas publicitárias) para o nada (SVOD, suportada exclusivamente na angariação das subscrições pagas mensalmente). Perante o facto de o investimento publicitário estar a regredir, dir-se-ia que o meio termo, o AVOD (Ad Based Video On Demand), era uma inevitabilidade.