Professores de Português criticam pudor com versos de Pessoa em manual de 12.º ano

A linguagem “explícita”, relacionada com a “prática da pedofilia” levou a que os autores do manual de Português do 12º ano “Encontros”, da Porto Editora, tivessem cortado três versos da obra “Ode Triunfal”, de Álvaro de Campos (heterónimo de Fernando Pessoa). Mas a decisão é criticada por professores.

“Sou totalmente contra a possibilidade de se truncarem obras, ainda mais pela explicação apresentada”, comenta Rosário Andorinha, presidente da Associação Nacional de Professores de Português (Anproport).