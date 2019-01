Poupe centenas de euros em 2019

Renegociar. É a palavra-chave. Renegociar todos os seus contratos ativos. Basta perder algum tempo (não vou dizer que é supersimples, porque não é) a pedir simulações na concorrência de cada um deles e contactar a sua atual empresa ou fornecedor e dizer que se não baixarem o preço, acaba com o contrato e muda de empresa. A exceção são as telecomunicações em que tem de estar à espera do fim da fidelização. Todos os anos deve fazer-se isto.

Poupar 1700 euros? É o exemplo real de uma família portuguesa que pediu ajuda para pôr as contas em ordem e que só do ano passado para este vai gastar menos cerca de 1700 euros – mantendo a mesma qualidade de vida. Essa família nunca tinha feito isto. Assinou os contratos e andou sempre a pagar o que lhe pediam.