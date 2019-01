Portugueses poderão voar para quinze novos destinos em 2019

Atravessar a Europa, indo de Faro a Gotemburgo, viajar de Lisboa a Chicago sem escalas ou do Porto a Brest (em França) passa a ser possível este ano. A partir de abril, mas sobretudo no verão, época alta por excelência, haverá novidades.

Têm sido vários os anúncios de novas rotas por parte de companhias como TAP, Sata, Easyjet ou Ryanair, correspondendo ao forte interesse que o destino Portugal passou a suscitar nos últimos anos. Ainda assim, e como explica a ANA Aeroportos, há ligações que já existem, embora vão surgindo novas companhias a operá-las. E há também rotas que ainda não são servidas no aeroporto em causa ou ligações que nunca foram feitas a partir de Portugal.