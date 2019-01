Cristas acalma oposição interna com promessas de diálogo

O objetivo da presidente era claro. Assunção Cristas foi a Oliveira de Frades no sábado, dia de Conselho Nacional do CDS, para responder às reivindicações de parte das distritais e da oposição interna do partido. De lá saiu com a missão (quase totalmente) cumprida: os críticos viram as suas exigências em parte satisfeitas, e as distritais mais distantes da direção esperam pelos nomes concretos dos candidatos para negociar (e criticar).

Cristas sabia que partia para a reunião dos democratas-cristãos com vários problemas a que teria de dar resposta. Desde logo, uma das principais críticas que têm vindo a ser feitas pela sua (escassa) oposição interna, mas também por algumas distritais, é a falta de ligação às bases. Com a presidente do partido muito ligada a Lisboa - uma vez que é também vereadora na Câmara Municipal e deputada - tem sido essa uma das queixas recorrentes das estruturas, que agora reclamam voz na escolha dos deputados.