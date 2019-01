“Se me mostrarem que consigo vender pastéis de nata por mil milhões de euros, invisto em pastéis de nata”

Reuniu mais de 20 investidores internacionais, entre eles o Fundo Europeu de Investimento, para criar o Indico Capital VC I. Lado a lado com Stephan Morais, ex-administrador executivo da Caixa Capital, na gestão do fundo privado de €46 milhões de euros estão Cristina Fonseca, cofundadora e sócia do unicórnio português Talkdesk, e Ricardo Torgal, ex-gestor de investimentos da Caixa Capital. Nos últimos meses a equipa analisou cerca de 800 empresas. Os quatro primeiros investimentos já estão concluídos.

A Indico Capital Partners anunciou esta sexta-feira a criação de um fundo de investimento, privado e independente, com mais de €46 milhões para apoiar startups tecnológicas na sua fase inicial. O ecossistema nacional de startups, como hoje o conhecemos, não terá mais de uma década. Há espaço e dimensão para um fundo privado como este?