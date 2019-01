Há 100 anos uma greve acabou num massacre. “A luta daqueles trabalhadores é a mesma que deveríamos estar a travar hoje”

Juan Fiorini, um jovem argentino de 18 anos, estava no pátio de sua casa com uma chávena de chá de erva-mate nas mãos para dar à sua mãe, no bairro de Nueva Pompeya, na capital argentina, Buenos Aires, quando uma bala saída do cano de uma carabina atravessou a parede da sua casa, feita de tábuas, e o atingiu no peito. Os protestos dos trabalhadores da metalúrgica Vasena, considerada na altura uma das mais poderosas da América do Sul, já tinham começado antes, mas o episódio veio piorar tudo.

A morte do jovem aconteceu a 7 de janeiro e nos sete dias seguintes houve mais protestos e mais tiros disparados e mais corpos a cair, naquela que viria a ficar conhecida como a Semana Trágica de 1919. “Beber mate [infusão feita com folhas de erva-mate] tem um grande peso simbólico na Argentina, é considerado um ato sagrado, de partilha de amor e amizade”, e por isso a morte do jovem resultou numa “indignação geral partilhada inclusive pela classe média do país, tradicionalmente muito conservadora”, explica ao Expresso Horacio Ricardo Silva — historiador argentino, jornalista e autor do livro “Días rojos, verano Negro”, que se debruça sobre o tema.