Família de Alcindo, assassinado por skins: “Pergunto-me que poder tem Mário Machado para ir assim à televisão”

De quinze em quinze em dias, Luísa Monteiro faz um regresso ao passado para projetar um presente que podia ter existido não fosse o ódio e o racismo terem interrompido a vida do irmão. “Vou ao cemitério e falo com Alcindo. Digo-lhe: se fosses vivo hoje já terias uma família, a vida feita. O meu irmão morreu mas nós nunca o vamos esquecer.”

Alcindo Monteiro morreu às mãos de um grupo de skinheads, grupo do qual pertencia Mário Machado, no dia 10 de junho de 1995, no Bairro Alto, Lisboa, mas continua vivo entre os irmãos, sobrinhos e sobrinhos netos.