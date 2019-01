SUV com aditivo

À primeira vista, um SUV desportivo é coisa que faz tanto sentido como um superdesportivo com sete lugares. Mas a engenharia permite hoje dar um toque de emoção a automóveis que à partida tinham tudo para ser enfadonhos. Foi essa a razão para escolher o Ateca como modelo de estreia para a Cupra. A estratégia da Seat passa por criar uma marca aspiracional, por enquanto apenas com um modelo partilhado mas com planos para outras apostas, em que constam modelos exclusivos que não vamos ver na estrada com os dois emblemas. A Cupra tem ambições de conquistar uma clientela premium a que a Seat não consegue chegar.

Neste primeiro contacto com o Cupra Ateca, tive oportunidade de o guiar em autoestrada e e em percurso de montanha, com um troço cortado ao trânsito onde foi possível desafiar os limites do novo SUV. O motor 2.0 com 300cv já o conhecemos do Seat Leon Cupra. Claro que as prestações não podem ser comparadas, mas ao Cupra Ateca não falta um sistema Launch Control que o impulsiona dos 0 aos 100 km/h em 5,2 segundos. Mesmo com um chassis rebaixado face ao Seat Ateca, a sensação de velocidade é menor do que num hot hatch.