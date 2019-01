Roménia inaugura presidência da União Europeia. Mas estará preparada?

A capital romena está sob um manto branco da neve, mas na política nacional não há mato que disfarce a tensão. São evidentes as divergências entre o presidente romeno, Klaus Iohannis, de centro-direita, e o governo da socialista Viorica Dăncilă. Esta semana, Iohannis voltou a rejeitar o nome proposto pelo ministro da Justiça para a Direção Nacional Anticorrupção, e escreveu a Dăncilă a explicar as razões para rejeitar também os ministros propostos para os Transportes e o Desenvolvimento, adianta o site de notícias romeno G4media.

Nas últimas horas têm sido também várias as notícias sobre a possibilidade de o Presidente não estar presente esta quinta-feira à noite na cerimónia e no concerto de arranque da presidência romena da UE, que termina no último dia de junho. Uma polémica que o ministro dos Negócios Estrangeiros romeno, Teodor Melescanu, tentou desdramatizar esta quinta-feira perante um grupo de jornalistas que viajou de Bruxelas para Bucareste. “Este ano há eleições europeias, estamos todos mais ou menos em campanha”, disse numa conferência de imprensa em que o Expresso também participou, lembrando ainda que no final do ano há eleições presidenciais.