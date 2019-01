Onde comer em Viseu, a Capital Nacional da Gastronomia em 2019

A cidade de Viseu quer ser, neste ano que ainda agora começou, a Capital Nacional da Gastronomia. Tendo como ponto de partida o património gastronómico local, quer que o que chega à mesa seja um mote de valorização cultural e turística.

A primeira ação será já este mês, dia 23, na Feira Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), onde a cidade será apresentada como destino turístico, destacando a oferta local de restauração. Depois de ser considerada pela Deco, em 2018, como a melhor cidade portuguesa para se viver, pretende-se agora mostrar que na capital da Beira Alta se come bem.