O ano passado foi de recordes. E 2019, como será?

O ano passado foi de recordes no imobiliário nacional. Aliás, foi tão bom que uma grande parte dos intervenientes do mercado – consultoras, mediadoras, promotoras, construtoras, advogados ou bancos – não têm medo de lhe chamar “o melhor ano de sempre”. Mas... e 2019 como será? Vamos continuar a crescer da mesma forma?

A resposta é para a bola de cristal, ninguém tem uma garante uma resposta certa, mas há estimativas baseadas em vários fatores. Um deles são os negócios que se alinharam ainda em 2018 e que deverão ficar concluídos este ano. Por exemplo, pelas contas do diretor-geral da Cushman & Wakefield, Eric van Leuven, há já “mais de 2,8 mil milhões de euros de transações em pipeline para 2019”. Ou seja, se todas se concretizarem, mais outras novas que surjam, o valor de investimento em imobiliário comercial poderia mesmo ultrapassar os mais de três mil milhões conseguidos em 2018.