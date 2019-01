Quando a tecnologia quer fintar a biologia: os maiores erros de 2018

Geraram polémica em 2018. Uma no arranque do ano, outra perto do fim. O que têm em comum a tecnologia de manipulação genética CRISPR e o sistema de criopreservação de cérebros da startup Nectome?

Foram escolhidas pela revista “MIT Technology Review” como dois dos maiores falhanços tecnológicos de 2018 e os mentores de ambas acreditam que podem desafiar a biologia, caminhando sobre limites éticos e jurídicos.