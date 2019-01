PSD conta espingardas e analisa à lupa regras dos estatutos

“Este estado de coisas tem de acabar, isto tem de mudar, porque o PSD assim não vai conseguir afirmar-se” - o aviso está feito por Luís Montenegro, o principal crítico de Rui Rio, que esta quarta-feira deu mais um passo na contestação à atual liderança do PSD. O passo seguinte, acreditam os seus mais próximos, pode ser o desafio direto a Rio, assumindo-se como candidato à liderança já.

Caso se apresente para precipitar eleições internas, Montenegro contraria o que disse ao Expresso em outubro, quando afirmou que "Rio tem o direito a disputar legislativas". O ex-líder parlamentar do PSD não queria participar nas movimentações dos críticos muito agitados nessa altura: "Não concordo, não patrocino e não me condiciono por iniciativas que visem destituir o líder do PSD intempestivamente", dizia há quatro meses. "O PSD precisa de bom senso e maturidade".