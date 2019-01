Ministério Público arquiva queixa contra procurador do processo EDP

Arquive-se. Foi esta a decisão do Conselho Superior do Ministério Público sobre uma queixa apresentada em junho do ano passado pelos advogados de defesa do presidente executivo da EDP, António Mexia, contra o procurador Carlos Casimiro, que está a investigar, no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), suspeitas de corrupção entre a EDP, Manuel Pinho e o Grupo Espírito Santo (GES).

O procurador Carlos Casimiro confirmou ao Expresso o arquivamento da participação disciplinar que o visava, indicando que desde então não voltou a ser alvo de queixas de advogados dos arguidos no processo 184/12.