“A alternativa a Maduro poderá ser alguém ainda mais radical do que ele”

Nicolás Maduro volta a tomar nas mãos o país do seu sonho mas que já não é o sonho de quase ninguém. Quase três milhões de pessoas já saíram da Venezuela por causa da crise económica que se transformou em humanitária, e as Nações Unidas estimam que esse número aumente para cinco milhões já no final deste ano. A Venezuela está cada vez mais sozinha e vêmo-lo de forma simples no número de países – cinco apenas, Bolívia, Cuba, Nicarágua, Turquia, El Salvador e talvez o México – que já confirmaram presença na tomada de posse de Maduro, agendada para esta quinta-feira. Os restantes, vizinhos do lado ou de outros lados mais distantes, estão contra e fazem das sanções e proibições as suas armas. Uma imagem de queda do regime vai-se tornando cada vez mais nítida, mas Filipe Vasconcelos Romão, professor da Universidade Autónoma de Lisboa, ajuda a esbatê-la - para que isso acontecesse, seria necessária uma oposição mais alinhada e menos focada em “questões ideológicas” e económicas e “de esquerda e de direita”, opositores internos menos “radicais” do que Maduro e um Exército que não “legitimasse o Presidente nem a sua capacidade, em termos pragmáticos, de estar no poder”.

Nicolás Maduro prestou juramento perante o Supremo Tribunal de Justiça e não perante o Parlamento. Isso torna a sua tomada de posse ilegítima?

Creio que o que há de inconstitucional neste quadro é a forma como foram anulados os poderes da Assembleia Nacional [parlamento venezuelano, onde a oposição tem a maioria] desde dezembro de 2015, e também a metodologia com que foi eleita a Assembleia Constituinte (AC), que na verdade de constituinte tem muito pouco. Ou seja, a possibilidade de eleição de uma AC é permitida pela Constituição do país, mas há uma prática na democracia venezuelana, anterior até a Hugo Chávez, que determina que o parlamento seja eleito através de poderes políticos e não através de um sistema orgânico e pouco definido. Outro aspeto importante a que assistimos foi a transferência dos poderes do parlamento para a AC mesmo antes da aprovação de uma nova Constituição. A eleição deste Presidente é assim já feita no contexto de uma completa anomalia no funcionamento das instituições que estavam previstas pela Constituição venezuelana. E, nesse sentido, julgo que claramente não tem lógica esta eleição e não estamos perante o assumir da uma presidência com a mesma legitimidade de anteriores, incluindo a primeira de Maduro e as de Hugo Chávez.