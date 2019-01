Rio e Cristas pressionam Costa com alternativas à Lei de Bases da Saúde

Os socialistas terão de encontrar um parceiro no Parlamento para fazer aprovar a proposta de Lei de Bases da Saúde do Governo e já sabem o que pretendem PSD e CDS. Os dois partidos apresentaram esta terça-feira os diplomas que vão levar a votos e parece existir algum espaço para entendimento - sobretudo no caso do PSD. Balizar a relação do Estado com os privados, encontrar um sistema que não hostilize o setor social e definir um modelo de financiamento para o Serviço Nacional de Saúde são os pontos que terão de ser limados se o PS quiser ver aprovada proposta do Executivo. Com uma certeza: qualquer aproximação à direita deixará a esquerda de fora (o Presidente da República espera que seja à direita por causa de futuros governos).

Mais do que o conteúdo da proposta de Lei de Bases da Saúde do Governo foi o tom usado no preâmbulo do documento que causou arrepios aos setores mais moderados e liberais da Saúde. Marta Temido, a nova ministra da Saúde, herdou o projeto de Maria de Belém (encomendando por António Costa), deu-lhe uma nova roupagem e apontou o dedo de forma crítica aos privados (e à relação que os diferentes governos têm mantido com este setor) para explicar o estado a que chegou o Serviço Nacional de Saúde. Escreveu a sucessora de Adalberto Campos Fernandes: “Nos últimos anos tem-se assistido a um forte crescimento do setor privado da saúde, quase sempre acompanhado por efeitos negativos no SNS, sobretudo ao nível da competição por profissionais de saúde e da desnatação da procura”.