Fuel, o combustível para acelerar novos negócios

Chama-se Fuel e resulta da iniciativa de um consórcio que agrega o laboratório Internacional de Nanotecnologia (INL), o Instituto Pedro Nunes (IPN) e o Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes (CeNTI). O programa tem uma dotação orçamental de 360 mil euros e visa acelerar ideias de negócio de caráter inovador nas áreas da alta tecnologia, indústrias culturais e criativas.

As candidaturas à primeira edição do FUEL terminam a 30 de janeiro. Carlos Cerqueira, diretor de inovação do Instituto Pedro Nunes e um dos coordenadores do projeto, explica que o programa foi pensado para “estimular o desenvolvimento de novas ideias de negócio nas áreas do empreendedorismo qualificado e criativo e promover a sua materialização no mercado, validação experimental e aceleração junto do ecossistema de empreendedorismo nacional e internacional”.