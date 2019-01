David Bowie é toda a gente

"Eu queria ser um seguidor de tendências em vez de ser a tendência. Tirei vantagem de todas as influências que se atravessaram no meu caminho, de todos os filmes que vi, de todos os livros que li, de todas as peças de teatro a que assisti, de todas as músicas que ouvi, mesmo das que não entendia ou não gostava e que me forcei a ouvir até à exaustão para que fizessem sentido em mim. Fui-as colecionando todas. Não sabia como iria usá-las, mas todas entravam na minha cabeça para ficar. Queria ser conhecido. Queria ser conhecido para instigar as pessoas a pensar de outra forma, inspirar-lhes novas ideias, dar-lhes novas perspetivas."

O relato é de David Bowie e pode ouvir-se na primeira pessoa, logo no início da exposição.