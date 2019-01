Advogados de Mexia e Pinho combinaram estratégia perante o Ministério Público

Terça-feira, 3 de julho de 2018. Depois de uma conversa por telefone com Ricardo Sá Fernandes, o advogado João Medeiros desloca-se à EDP. Medeiros, que representa António Mexia no processo 184/12, em que o presidente executivo da EDP é arguido, vai com um único ponto na sua agenda: apresentar à empresa um conjunto de propostas de Manuel Pinho, no âmbito da defesa de ambas as partes no processo que investiga suspeitas de corrupção entre a elétrica e o antigo ministro da Economia.

Manuel Pinho, que desde maio tinha formalmente deixado de ser arguido no processo, sugeria então duas coisas. Em primeiro lugar, que a EDP lhe facultasse informação. E, em segundo lugar, que ele se pudesse encontrar com o advogado de Mexia, João Medeiros, mas não em Portugal. Pinho sugeriu que a conversa decorresse em Alicante, Espanha.