Sete momentos-chave de “O Programa da Cristina”: como se constrói um sucesso?

“Bem-vindos à minha casa, que é a partir de agora a vossa casa. Chegou o Programa que é da Cristina.” Foi com estas palavras que Cristina Ferreira se estreou em nome próprio na SIC, abrindo a porta para uma nova fase da programação generalista em Portugal, e passavam poucos minutos das 10 horas quando a apresentadora apareceu pela primeira vez a solo no day-time nacional.

Entrou com tudo e apresentou um conjunto alargado de novas rubricas e convidados, que ao longo de três horas mostraram como Cristina Ferreira está apostada em fazer diferente. Sem romper completamente com o género de talk-show que se pede para o horário matinal, claro, que esse é ainda um valor seguro na televisão portuguesa.