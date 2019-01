Pinho, Salgado e Granadeiro expostos em ataque informático à PLMJ

A PLMJ, uma das maiores sociedades de advogados em Portugal, foi alvo de um ataque informático, que expôs na Internet uma extensa documentação sobre alguns dos seus processos, incluindo os ligados a Manuel Pinho e António Mexia, Ricardo Salgado e Henrique Granadeiro, à holding estatal Parvalorem e ao 'super-espião' Jorge Silva Carvalho.

Fonte da Polícia Judiciária diz ter conhecimento de que a PLMJ foi alvo de um ataque informático mas adianta que a firma de advocacia não terá ainda feito queixa. Contactada pelo Expresso, a Procuradoria-Geral da República não respondeu até ao momento sobre se foi aberto algum inquérito ao caso ou se foi apresentada alguma denúncia formal pela PLMJ.