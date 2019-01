Os grandes à pesca num mercado que promete fazer mexer meia Europa

Dois grandes mudaram de treinador. O Benfica começa mesmo só agora a viver com o interino Bruno Lage, o que potencia ainda mais a indefinição. A passagem de testemunho entre José Peseiro e Tiago Fernandes e deste para Marcel Keizer alterou também a ideia de jogo no Sporting, e tal obrigará certamente a acertos. Já o FC Porto procura alelos para reforçar o ADN de vencedor, com uma Roma igualmente ao alcance nos oitavos da Champions.

O Sp. Braga mantém-se estável, a seis pontos do líder, embora ainda manchado pela estranha goleada da Luz. Será provavelmente o candidato com menor necessidade de mudar. Com dois jogadores por posição e competência visível em todas, Abel Ferreira estará salvaguardado para o que falta da temporada e, sobretudo, olhará para o Sporting-FC Porto de sábado com interesse redobrado. A não ser, claro, que o mercado faça com que perca Dyego Sousa, de longe o mais cobiçado, por culpa dos golos que marca e pelas características de verdadeiro homem de área. Entretanto, o técnico vai fazendo gestos que não, garantindo que ninguém abandona a Pedreira. Se formos à procura de fragilidades menos visíveis a olho nu há sempre a questão dos laterais, que podiam ter outra capacidade de envolvimento ofensivo e até maior segurança a defender. Só que num grupo que já se mostrou tão compacto não será fácil encontrar em menos de um mês quem entre de caras no onze.