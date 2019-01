Nuno Crato: “O fim das propinas é um erro, uma medida injusta e não exequível”

A ideia não é pacífica nem muito bem-vinda entre os agentes do ensino superior. Mas esta segunda-feira, foi o próprio ministro que tutela as universidades e institutos politécnicos a garantir que, num prazo de dez anos, a eliminação das propinas seria um “cenário favorável”. Uma ideia que o ex-ministro da Educação Nuno Crato não hesita em classificar como “injusta” e “um erro”.

Não é a primeira vez que o ministro Manuel Heitor defende que os estudantes do ensino superior devem deixar de pagar propinas e de ajudar, assim, a custear o sistema. No final de outubro, o governante era assertivo: “O ensino superior é de facto uma obrigatoriedade e o seu acesso deve ser livre, sobretudo ao nível da formação inicial”, isto é, das licenciaturas. Este objetivo deveria ser atingido “nas próximas décadas”, defendia. Esta segunda-feira, voltou a colocar o tema na agenda quando, na Convenção Nacional do Ensino Superior 2030, admitiu o fim das propinas como “um cenário favorável”, a garantir através de “um esforço coletivo de todos os portugueses” para tornar o ensino superior “menos elitista, massificado e aberto a todos”.