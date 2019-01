Kevin Spacey em tribunal sem o impiedoso Frank Underwood

O ator norte-americano Kevin Spacey compareceu esta segunda-feira num tribunal de Nantucket, no Massachusetts, para responder à acusação de conduta sexual imprópria num bar dessa pequena ilha em julho de 2016. Do juiz ouviu que estava impedido de contactar a alegada vítima e a sua família, ficando marcada uma nova audiência para 4 de março. O alegado abuso terá ocorrido no restaurante-bar The Club Car, onde a vítima trabalhava como ajudante de empregado de mesa. A audiência aconteceu mais de um ano depois de a antiga pivô de televisão Heather Unruh ter acusado o ator de agredir sexualmente o seu filho, então com 18 anos.

De acordo com a queixa-crime, o jovem travou amizade com Spacey no bar, dizendo-lhe ter 23 anos. O protagonista da série de televisão “House of Cards” ofereceu-lhe várias bebidas alcoólicas, gabou-se do tamanho do seu pénis e, mais tarde, quando estavam ambos perto do piano do bar, desabotoou as calças do jovem e esfregou o seu pénis nele durante cerca de três minutos, ainda segundo a queixa-crime. O jovem terá aproveitado uma ida de Spacey à casa de banho para sair do bar e ir para casa.