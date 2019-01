Don’t stop me now, dirá com certeza “Bohemian Rhapsody”

Os prémios atribuídos este domingo pelos correspondentes da imprensa estrangeira em Hollywood são o aperitivo para os Óscares e serão devidamente esquecidos em breve, até ao ano que vem, quando a história se voltar a repetir. Mas os prémios da indústria são importantes, até pela vaidade de os vencer, que impele o sector a patrocinar e proteger projetos que beneficiam espectadores de todo o mundo, sempre dispostos a que lhe contem histórias.

Quem atribui estes Globos de Ouro são pouco menos de cem pessoas misteriosas, cujos critérios se desconhecem, mas que serão tão humanos como qualquer um de nós, o que talvez justifique o choque de um filme objetivamente fraco, ainda que intensa e humanamente satisfatório (como “Bohemian Rhapsody”), ter vencido o principal prémio.