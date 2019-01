A Gata Christie

Juro que a culpa não é minha. A culpa é, uma vez mais, da BBC e da sua longa e irrepreensível tradição de qualidade em matéria de séries televisivas. Longe que estão os tempos da Granada, da Thames Televison e da London Weekend Television, só a ITV rivaliza com o colosso britânico no que concerne a conteúdos televisivos.

Fundada em 1922, a estação pública do Reino Unido tem construído um notável legado qualitativo e quantitativo nas suas produções para televisão, cinema e rádio – instrumento fundamental de entretenimento, mas igualmente fundamental no que diz respeito à informação, sobretudo no período coincidente com a II Guerra Mundial.