Nazanin vai fazer greve de fome. É preciso ouvi-la “antes que seja tarde demais”

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, britânica-iraniana que foi acusada de “espionagem” e condenada a cinco anos de prisão no Irão, já passou por quase tudo mas o seu estado de saúde piorou. Quis ver um médico, quis ver um psiquiatra fora da prisão, mas ambos lhe foram negados e por isso anunciou uma greve de fome com uma colega de prisão. Uma organização de defesa dos direitos humanos no Irão diz que é “a única forma de serem ouvidas” mas que não sabe se o vão ser ou não

Quando se está preso há mil dias por nenhuma razão considerada razoável numa prisão onde, além de haver ameaças de restrições de comida e de acesso a chamadas telefónicas, é negado o direito a tratamentos médicos, num país que não é propriamente conhecido por respeitar os direitos humanos, talvez fazer uma greve de fome seja mesmo a única e última solução.

É isso que pensa Richard Ratcliffe, marido de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, britânica-iraniana que foi acusada de “espionagem” e de “conspirar contra o regime iraniano”, e condenada a cinco anos de prisão. E é também nisso que acredita Jasmin Ramsey, diretora-adjunta de comunicação do Center for Human Rights in Iran (CHRI), uma organização não-governamental de defesa dos direitos humanos no Irão.