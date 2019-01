Famílias poderão ter tolerância de 10 dias para evitar corte da luz

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) avançou com um conjunto de propostas de novas regras ligadas à gestão de redes inteligentes na eletricidade e uma das medidas que o regulador quer implementar é a criação de um período adicional de 10 dias para que as famílias possam evitar o corte da eletricidade, após o prazo estipulado no pré-aviso de corte.

A ERSE acaba de lançar em consulta pública uma proposta de regulamentação dos serviços das redes inteligentes (redes que incorporam a digitalização na distribuição de energia). E nessa proposta o regulador refere que “parece ser adequado, tirando partido das funcionalidades das redes inteligentes, ponderar a possibilidade de acrescentar ao prazo de pré-aviso estabelecido um período de tempo em que o fornecimento de energia elétrica se mantém, mas a potência contratada é reduzida”.