BCE vai reinvestir €167 mil milhões em 2019, Portugal pode beneficiar de €3,9 mil milhões

O Banco Central Europeu (BCE) prevê reinvestir em dívida pública e privada €202,6 mil milhões até final de 2019, à medida que receber o capital das amortizações dos títulos que tem em carteira adquiridos no âmbito do programa que iniciou em 2014.

O grosso desses reinvestimentos, num montante de €167,4 mil milhões entre janeiro e dezembro, destina-se aos títulos de dívida pública dos países membros do euro e de entidades supranacionais (localizadas na zona do euro) que o BCE (sobretudo através dos bancos centrais nacionais do sistema do euro) detém em carteira, adquiridos desde março de 2015.