Soldado Elizabeth Warren, ex-republicana e democrata depois dos 40, apresenta-se ao serviço

Elizabeth Warren, senadora pelo estado do Massachusetts com 69 anos e uma das representantes da ala democrata mais dura e muito crítica dos engenhos de um “capitalismo sem freio”, já confirmou que vai concorrer à Casa Branca. Mas se estivéssemos em 1985, talvez Warren fosse candidata pela outra equipa - a dos republicanos. Já lá vamos.

Warren apresentou a intenção de concorrer - em primeiro lugar às primárias que vão eleger o democrata que vai defrontar o atual presidente - através de um vídeo em que denuncia os exageros desse mesmo sistema económico e no qual culpa as grandes fortunas pelo sufoco da classe média - um registo que a imprensa norte-americana, mesmo aquela que já deixou de tentar esconder os anticorpos contra Trump, considerou “populista”. “Como é que chegámos aqui? Os multimilionários e as grandes empresas decidiram que queriam uma fatia maior da tarde e selecionaram políticos que lhes conseguissem dar esses benefícios”, ouve-se no vídeo de quatro minutos e meio em que Warren fala do seu passado “na margem menos boa da classe média” e das lutas até ao lugar de senadora. Aos 13 anos, a jovem Elizabeth teve de ir servir às mesas para ajudar a mãe a pagar as contas do hospital do pai.