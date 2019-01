Prisão de Vara ficou bloqueada na Relação do Porto

Há mais de um mês que a entrada na cadeia do primeiro condenado em Portugal a uma pena efetiva de prisão por tráfico de influência tem sido motivo de grande especulação. Desde antes do Natal que as perguntas circulam: quando será? Hoje, amanhã, esta semana?

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)