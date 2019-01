Peso da Régua: tudo o que não pode perder na Cidade do Vinho 2019

Para lá chegar, use a inspiradora EN 222, uma das estradas mais bonitas do Mundo, ideal para percorrer enquanto se embrenha no espírito do Douro. É esta atmosfera do rio, dos seus ritmos e gentes, que desde sempre palpitou numa cidade que respira vinho do Porto e que, em 2019, é a Cidade do Vinho. O Boa Cama Boa Mesa mostra-lhe o que não pode perder numa visita à Régua.

Há séculos que esta cidade vive em torno do vinho, mais precisamente desde que o Marquês de Pombal, instituindo a primeira região vitivinícola demarcada do mundo, em 1756, a tornou ponto de passagem para quem vem e vai ao Douro. Era de Peso da Régua que partiam os típicos barcos rabelos, de madeira, que se aventuravam pelo rio para transportar os barris de vinho até às caves de Vila Nova de Gaia, onde este envelhecia. Uma ligação umbilical espelhada ainda hoje pelas margens do rio que banham a cidade, eleita para 2019 Cidade do Vinho.