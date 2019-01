O embaixador que pôs 3000 americanos em fila e à chuva para conhecerem Portugal

Os norte-americanos fizeram fila para entrar na embaixada de Portugal nos Estados Unidos (EUA) em Washington durante maio do ano passado. “Alguns passaram horas à espera, mesmo com chuva, para ficarem a conhecer um pouco mais do nosso país”, explica Domingos Fezas Vital.

O embaixador de Portugal nos EUA recorda o sucesso que foi a última edição da iniciativa ‘Open House’ (casa aberta) e que levou mais de 3000 pessoas a entrarem na embaixada portuguesa para ali degustarem alguns produtos nacionais e conhecerem um pouco mais da cultura e economia lusitanas.