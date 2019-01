Em 2018 foram investidos €5,5 milhões por dia em prédios para reabilitar e terrenos

O investimento em prédios para reabilitar e em terrenos para desenvolver empreendimentos atingiu, em 2018, “uma dimensão nunca antes vista”.

Segundo dados divulgados esta quinta-feira pela consultora imobiliária Cushman & Wakefield, ter-se-ão aplicado neste tipo de negócios, “pelo menos” dois mil milhões de euros. “Até pode ter sido muito mais porque não conseguimos apanhar todas as transações, nomeadamente as mais pequenas”, notou o diretor-geral da empresa em Portugal, Eric Van Leuven.