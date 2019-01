Carrinha anti-SUV

Há uns anos, uma carrinha com o design da Peugeot 508 SW seria um sucesso de vendas. Bastava juntar-lhe um económico motor diesel e a coisa estava garantida. Hoje, a tarefa já é mais difícil.

Um dos elementos fundamentais de uma carrinha é a bagageira. A do novo 508 SW tem 530 litros. Ou seja, perde 30 litros face à anterior geração. O design resultou num espaço para bagagem que perde para alguns dos principais concorrentes. A Peugeot pode argumentar que o acesso é bom. Mas o mais importante está no interior, com muito espaço a bordo. De resto, face à berlina, o 508 SW consegue uma cota habitacional melhor para os passageiros dos bancos de trás.