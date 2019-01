A “espionagem industrial” resultou: o feito histórico chinês que causou meio-espanto

Eram 10h26 em Pequim, 02h26 em Lisboa, quando esta quinta-feira a China escreveu uma nova página na história da exploração espacial: pela primeira vez, uma sonda pousava no lado oculto da Lua – mais concretamente, na Bacia do Polo Sul-Aitken. Os media chineses descreveram a alunagem como “um marco importante na exploração espacial”. O presidente do Observatório Astronómico de Lisboa, Rui Agostinho, comenta ao Expresso que o feito é revelador do atraso chinês na conquista do espaço.

“Historicamente, a União Soviética (e, mais tarde, a Rússia) e os EUA puseram naves a gravitar à volta da Lua. Não pousaram pacificamente no outro lado mas atiraram um satélite com a missão de fazer o reconhecimento e mapear a Lua por completo”, começa por dizer. A China chegou “atrasada” e, para deixar “um marco na história da astronáutica”, “teria de fazer algo que os outros não fizeram” e, por isso, foi pousar a sonda não tripulada Chang’e-4 “do lado de lá”. Mas porque não o fizeram antes os russos ou os americanos? Porque “há um problema associado a estar do lado de lá da Lua, que é a falta de telecomunicações para a Terra”, explica o astrónomo português.